طنطا يواجه أبو قير للأسمدة وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق طنطا مع أبو قير للأسمدة عصر اليوم وديا باستاد طنطا فى إطار استعدادات أبناء السيد البدوى للدورى الممتاز ، فى الوقت الذى يستعد فيه أبو قير لدورى القسم الثانى .
ويحاول أيمن المزين المدير الفنى لطنطا صناعة فريق جديد لأبناء السيد البدوى بعد التعاقد مع اكثر من 15 لاعبا ، بينما يسعى علاء نوح المدير الفنى لأبو قير للأسمدة إلى بناء فريق قوى للمنافسة على الصعود للأضواء
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