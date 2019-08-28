شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يواجه أبو قير للأسمدة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق طنطا مع أبو قير للأسمدة عصر اليوم وديا باستاد طنطا فى إطار استعدادات أبناء السيد البدوى للدورى الممتاز ، فى الوقت الذى يستعد فيه أبو قير لدورى القسم الثانى .

ويحاول أيمن المزين المدير الفنى لطنطا صناعة فريق جديد لأبناء السيد البدوى بعد التعاقد مع اكثر من 15 لاعبا ، بينما يسعى علاء نوح المدير الفنى لأبو قير للأسمدة إلى بناء فريق قوى للمنافسة على الصعود للأضواء