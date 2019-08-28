شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يواجه فريق الزرقا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق بلدية المحلة مع الزرقا عصر اليوم وديا فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا للقسم الثانى . ويسعى كرم جابر المدير الفنى لبلدية المحلة إلى ايجاد التوليفة المناسبة التى سيخوض بها مبارياته بالقسم الثانى فى ظل المنافسة القوية التى سيشهدها القسم الثانى فى العام المقبل . Advertisements كان بلدية المحلة قد تعاقد مع عدد من اللاعبين الجيدين لعمل فريق قوى قادر على اللعب وسط أقوى مجموعات المظاليم .

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