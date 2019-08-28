شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج الحربى يواجه أسوان وديًا على استاد المصانع الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار نظيره أسوان وديًا على استاد المصانع الحربية فى إطار الاستعداد للموسم الجديد .

وحقق فريق الأنتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد

وانتهت المباراة الودية فى شوطيها بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ووافق الإنتاج الحربى على لعب ركلات ترجيح نظرًا لارتباط بتروجت بمباراة كأس مصر

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وكان الإنتاج الحربى قد واجه سيراميكا كليوباترا وديًا مساء الخميس الماضى وفاز عليه بهدفين دون رد

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا.