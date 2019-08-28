شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: بوطيب على علم باستبعاده من قائمة منتخب المغرب قبل الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بنادى الزمالك، أن المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، كان على علم بعدم استدعائه لمعسكر المنتخب المغربى، فى سبتمبر المقبل لخوض مباراتين وديتين، أمام بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و 10 واللتين ستقام بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

أوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن بوطيب عندما حصل على أجازة للعودة إلى بلاده، قام بالسفر إلى فرنسا برفقة طبيب المنتخب المغربى لإجراء بعض الفحوصات الطبية على الركبة من أجل الاطمئنان عليها، خاصة وإنه كان يشعر ببعض الألام بها فى الفترة الأخيرة.

تابع المصدر، أن طبيب المنتخب المغربى أخبر خالد بوطيب بعدم ضمه لقائمة الفريق فى وديتى بوركينا فاسو والنيجر، لمنحه فرصة التأهيل مع الزمالك ليصبح جاهز بنسبة 100% قبل العودة للمشاركة مع الفريق الأبيض أو منتخب بلاده.

Advertisements

وأعلن البوسنى خليلوزيتش المدير الفنى للمنتخب المغربى، ضم وليد أزارو مهاجم الأهلى لمعسكر المنتخب، فى الوقت الذى استبعد فيه خالد بوطيب مهاجم الزمالك بسبب استمرار خضوعه للبرنامج التأهيلى.

وشهدت القائمة النهائية للمنتخب استدعاء 27 لاعبا لقائمة المنتخب والتى جاءت كالتالي..