شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد يعود للقاهرة خلال ساعات لاستكمال التأهيل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود كريم نيدفيد، لاعب الأهلى من ألمانيا خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى يخوضها اللاعب هناك قبل استكمالها فى القاهرة تمهيدًا للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر.

وأكد الطبيب الألماني المعالج لـ كريم نيدفيد أن شهرًا يفصل اللاعب عن العودة من جديد لتدريبات الأهلي، بعد تعافيه فى ذلك الوقت من إصابة الركبة.

واستقر مسئولو الأهلي على قيد نيدفيد برفقة الثلاثى محمد محمود وأحمد حمدى وسعد سمير فى الأماكن الشاغرة بالقائمة الحمراء.