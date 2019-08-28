الهلال يعود بتعادل سلبي من أرض الاتحاد في أبطال آسيا

تعادل الهلال ومضيفه الاتحاد في القمة السعودية الآسيوية دون أهداف اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من الجانبين رغم الحذر الذي ساد أسلوب اللعب بالمجمل. ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة على الاتحاد في مباراة العودة، علماً أنّ أي تعادل إيجابي يمنح الاتحاد بطاقة التأهل لنصف النهائي، بينما ستذهب مباراة العودة للتمديد في حال تكرار نتيجة الذهاب.

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