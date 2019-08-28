ساعات قبل قرار حسم صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

انتقال نيمار إلى برشلونة من عدمه سيحسم في الساعات القليلة القادمة بانتظار رد إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان اجتماعاً عقد بين ممثلين عن إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء لمناقشة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

قرار انتقال نيمار بيد إدارة سان جيرمان

وستحسم إدارة باريس سان جيرمان مصير مستقبل نيمار في الساعات القادمة وفقاً للوضاحي، إذ أشار إلى أنّ عرض برشلونة الجديد تمثّل بدفع 170 مليون يورو لبطل فرنسا من أجل نيمار.

وقال الوضاحي إنّ ردّ إدارة باريس سان جيرمان على عرض برشلونة سيكون اليوم الثلاثاء مساء أو الأربعاء، نظراً لضرورة حسم انتقال نيمار حالياً قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. ولم يستبعد مراسلنا احتمالية بقاء نيمار مع باريس سان جيرمان، مؤكداً ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية عن عدم إصرار نيمار على المغادرة مؤخراً.

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ريال مدريد يراقب نيمار

ولا يرتبط انتقال نيمار ببطل إسبانيا برشلونة فقط، بل يدخل على خط المنافسة نادي ريال مدريد الإسباني بحسب الصحف الإسبانية خاصة في ظلّ تراجع أداء ونتائج النادي الملكي منذ خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي. وضم باريس سان جيرمان نيمار من برشلونة بالذات بمبلغ وصل إلى 222 مليون يورو منذ عامين وجعله بذلك أغلى لاعب في التاريخ، إلا أنّ النجم البرازيلي عانى من عدة إصابات حرمته من تقديم الأداء المنتظر.

وتحدثت العديد من وسائل الإعلام عن تمسك باريس سان جيرمان بنيمار في حال لم يصلها العرض المناسب، وقد تزامن ذلك مع إصابة كلّ من الأوروغوياني كافاني والواعد مبابي.

هل تؤثر إصابة مبابي على انتقال نيمار

وكانت شائعات انتقال نيمار مادة دسمة لعشاق الرياضة في العالم أجمع وقد تمّ تداول العديد من الشائعات مثل عرض برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس لصفقات تبادلية مع باريس سان جيرمان ومقابل مادي في الوقت الذي بقيت جميع هذه التفاصيل بعيدة عن الإطار الرسمي.