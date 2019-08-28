بيكيه وفيدال يجنيان نصف مليون يورو من سهرة “قمار”

تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء، صورا لثنائي نادي برشلونة جيرارد بيكيه والتشيلي أرتورو فيدال بصدد المُشاركة في مُسابقة للقمار في مدينة برشلونة الإسبانية.

واستغل كل من بيكيه وفيدال يوم الراحة الذي منحه لهم المُدرب إيرنيستو فالفيردي للمُشاركة في مُسابقة لعبة “البوكر”، إذ لطالما شاركا في العديد من المُسابقات المماثلة.

وأكدت التقارير الإعلامية أن المُدافع الإسباني جيرارد بيكيه قد حل ثانيا في الترتيب النهائي، وجنى بذلك أرباحا بلغت قرابة 353 ألف يورو، بينما حل زميله أرتورو فيدال في المركز الخامس مُحققا أرباحا مالية بلغت قيمتها 135 مليون يورو.

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يُذكر أن كُل مشارك في الدورة دفع قيمة اشتراك وصلت إلى 25 ألف يورو للمشارك الواحد.