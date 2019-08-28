حُلم برشلونة وميسي “الوردي” بين أيدي أمير قطر

أخبر مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظرائهم بنادي برشلونة الإسباني أن الرد النهائي حول العرض المُقدم من النادي الكاتالوني بخصوص صفقة النجم البرازيلي نيمار، سيكون بعد 24 ساعة.

وأكدت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية الذائعة الصيت، أن المُدير الرياضي للنادي الباريسي قد جالس بعثة برشلونة في العاصمة الفرنسية باريس، واستمع لعرضهم النهائي، وقام بعد ذلك بإرسال المُستجدات لرئيسه ناصر الخليفي، الذي بدوره سيعمل على طرح الموضوع على طاولة سعادة أمير دولة قطر السيد تميم بن حمد آل ثاني للحسم في العرض المُقدم بصفة نهائية.

وكان نادي برشلونة قد جهز عرضه النهائي في مُحاولة منه لضم نجمه السابق نيمار جونيور، وبلغت قيمة العرض المُقدم 170 مليون يورو تُقسم على دُفعتين خلال السنتين المُقبلتين، مع إمكانية إدراج اسم الفرنسي عثمان ديمبيلي في الصفقة لتخفيض القيمة.

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وتُريد إدارة النادي الكاتالوني تحقيق رغبة وحُلم قائد الفريق ليونيل ميسي، والذي أكدت تقارير سرية أنه شدد على ضرورة إعادة نيمار إلى الكامب نو في الصيف الحالي.

يُذكر أن إدارة النادي الباريسي ستقوم بالرد على عرض برشلونة، اليوم الأربعاء.