زيدان “المُتعنت” يرفض التفريط في حُلمه مَهمَا كلفه الثمن

يُواصل أنصار ريَال مدريد الإسباني عبر العالم ترقب اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك في انتظار تحرك إدارة الميرينغي لضم أحد الأسماء البارزة في السوق، إذ دأب النادي الملكي على إحداث ضجة في الأمتار الأخيرة من سباق سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية المقربة من مُحيط نادي ريَال مدريد الإسباني، أن المُدرب الفرنسي زين الدين زيدان يُواصل إصراره على ضم مُواطنه ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، رغم صُعوبة المهمة، نظرا لتعنت إدارة الشياطين الحمر ورفضهم الدُخول في المفاوضات مع إدارة فلورينتينو بيريث.

وكَان النجم الفرنسي بول بوغبا قد أبدى في وقت سابق رغبة في تغيير الأجواء، كتلميح منه على رغبته في الانضمام إلى صفوف النادي الملكي للاشتغال تحت إمرة مواطنه زين الدين زيدان.

Advertisements

اعلان

ورغم توافر البدائل المُمكنة في السوق والمتمثلة في كُل من النجم الدنماركي لنادي توتنهام الإنجليزي كريستيان إيريكسن ونجم أياكس الهولندي دوني فان دي بيك، إلا أن المُدرب الفرنسي زيدان يُواصل إصراره على انتظار مواطنه حتى آخر يوم من الميركاتو الصيفي، والذي سيوافق الثاني من سبتمبر المُقبل.