رياضة | نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم نادي ريال مدريد طلب الرحيل عن الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن خورخي مينديز وكيل أعمال رودريجيز اجتمع بإدارة ريال مدريد هذا ا

لأسبوع وأبلغهم رغبة وكيله في الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو.



وأكدت الصحيفة الإسبانية رغبة رودريجيز في العودة للعب تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي على الرغم من أن رودريجيز كان أساسيًا في مباراة الملكي الأخيرة في الدوري الإسباني أمام بلد الوليد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مينديز قدم عرضين لريال مدريد من أجل الموافقة على رحيل رودريجيز وهما أن ينتقل وكيله إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء في صيف 2020 مقابل 42 مليون يورو أو الرحيل نهائيًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 35 مليونًا.

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وكانت العديد من التقارير ووسائل الإعلام الإسبانية تضاربت حول تقدم ريال مدريد بعرض إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد تقدم بعرض لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن 3 من نجومه بالإضافة إلى دفع مبلغ 111 مليون يورو.



وكشفت التقارير الإسبانية أن الملكي سيتخلى عن كلا من خيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس كجزء من الصفقة وهو ما يعتبر صادماً للكثيرين حول كيفية التخلي عن 3 لاعبين بالإضافة إلى مبلغ كبير من أجل ضم لاعب لا يرغب PSG أساساً بالاحتفاظ به