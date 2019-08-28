رياضة | لاعب جديد يغادر برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جديد يغادر برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوريول بوسكيتس البالغ من العمر 19 عاماً انضم لصفوف برشلونة عام 2007 قادماً من مدرسة فيليو لكرة القدم، ولعب لمختلف فرق الفئات السنية في النادي الكتالوني، كما شارك عدة مرات في تدريبات الفريق الأول لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية.



ويمتلك اللاعب الشاب عقد مع نادي برشلونة يمتد حتى صيف 2021 مع إمكانية التجديد لعامين إضافيين، وبشرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو.

مصير صفقة "نيمار": من ناحية أخري كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. Advertisements

وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وفدا من برشلونة يتكون من إيريك أبيدال السكرتير الفني وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة وأوسكار جراو المدير التنفيذي، سيغادر اليوم إلى باريس، لتقديم عرض الفريق الكتالوني الأخير لضم نيمار في الميركاتو الجاري.

وسبق لبرشلونة أن قدم عرضا الأسبوع الماضي يتضمن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء اختياري في صيف 2020 مقابل 140 مليون يورو، إضافة إلى بند آخر بإلزامية الشراء في صيف 2021 مقابل 170 مليونا.



.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن هذا العرض سيرفع سعر نيمار من 250 إلى 300 مليون يورو، مما يدل على أن باريس سان جيرمان لن يتنازل عن مطالبه الأولى في هذه الصفقة.