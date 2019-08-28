رياضة | النجم الساحلي يتقترب من حل أزمة لاعب الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يتقترب من حل أزمة لاعب الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي بإسم فريق النجم الساحلي التونسي، ان هناك جلسة عُقدت بين رئيس النادي مهدي العجيمي مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بشأن أزمة اللاعب سليمان كوليبالي.

وقال عاشور في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "سنصل لاتفاق مع الاهلي يرضي جميع الأطراف، وسوف يتم تأهيل ليكون جاهزا للمشاركة مع فريق النجم.