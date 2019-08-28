رياضة | علاء عبد العال في حواره للفجر الرياضي: العميد لا يصلح للمنتخب.. لن أعود للداخلية وهذا موقفي من تدريب المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عبد العال في حواره للفجر الرياضي: العميد لا يصلح للمنتخب.. لن أعود للداخلية وهذا موقفي من تدريب المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث علاء عبد العال المدير الفني السابق لاندية الداخلية وانبي والشرقية، في حوار سريع للفجر الرياضي، عن حقيقة تدريبه للمقاولون العرب وامكانية عودته للداخلية حال الغاء قرار الهبوط، والمرشح الأفضل لتدريب منتحب مصر الفترة المقبلة.

واليكم ما جاء على لسان عبد العال: اقضي الأن فترة راحة .. بعد نهاية الدوري والاعتذار عن الاستمرار مع الداخلية فضلت ان احصل على فترة راحة، واستغليت هذا الوقت في بعض الامور الهامة بالنسبة لي.

وأردف: توجهت لأمريكا لخوض دورة تدريبية، وتحضير دراسات والخضوع كورس مكثف، مع مدربين أسبان، استفدت بشكل كبير، الدورة كانت مكثفة لمدة 3 أيام فقط بمعدل 11 ساعة عمل يوميا.

وتطرق للحديث عن ناديه السابق قائلا : اتمنى ان يعود الداخلية للدوري الممتاز وتنفيذ قرار الغاء الهبوط، تعرضنا للظلم مؤخرا والدوري لم يكن يسير بالشكل الطيب، ولكن في حالة استدعائي لتدريب الفريق الشرطي مرة اخرى، لن أوافق ولن اتراجع عن قراري بالابتعاد عن الفريق، الموسم الاخير مع الداخلية كان الأخير لي معهم.

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وافصح : تلقيت عروض غير مباشرة من اندية مصرية، ابرزهم ترشيحي لتدريب المقاولون العرب حال رحيل عماد النحاس، ولكن لم يتحدث معي احد من مسئولي الذئاب لأن عماد النحاس على ذمة المقاولون العرب، ولكنه ترشيحي لهذا الفريق امر اسعدني.

واستكمل : اتمنى خوض تجربة التدريب بالخارج، ولكن اولا لابد ان تكون التجربة تستحق، لابد ان يليق المقابل المادي بالغربة وباسمي وباسم النادي الذي سوف اقوم بتدريبه، فالعروض التي اتت لي لا تستحق النظر بها، ولا تستحق الغربة.

وانتقل للحديث عن المنتخب الوطني قائلا : تعيين مدرب وطني للمنتخب اخذ حيز كبير من الوقت، لابد ان نقيم الامور بموضوعية، وهذا الامر يعود للمسئولين.

واكمل :سأتحدث من وجهة نظري كمواطن، انا أرى ان هذه المرحلة ليست مرحلة المعلم حسن شحاته، فهو مكانه أعلى من ذلك، ارى ان حسام البدري وايهاب جلال وميدو هم الأفضل الان لهذا المنصب.

واتم كلماته : حسام حسن اسم كبير ووطني، ولكن الكاريزما الخاصة به لن تصلح لمنتخب مصر في الوقت الحالي.