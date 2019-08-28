رياضة | هل ينجح رئيس برشلونة في حسم صفقة نيمار ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينجح رئيس برشلونة في حسم صفقة نيمار ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة تدخل بشكل مباشر في المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي لحسم صفقة البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم الفريق الباريسي خلال فترة الإنتقالات ا

لصيفية الحالية.



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بارتوميو تناقش مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لمعرفة رأيه حول إتمام صفقة نيمار ومحاولة تسريع خطواتها وذلك بعد رفض مسئولي النادي الباريسي العرض الأول لشراء نيمار في الأسبوع الماضي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المصادر في برشلونة ذكرت أن هذه الخطوة لا تبعث على التفاؤل بسبب تشدد الخليفي رئيس النادي الباريسي على الرغم من رغبة نيمار جونيور دا سيلفا الواضحة في الرحيل والعودة إلى برشلونة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة بين بارتوميو والخليفي لا تبدو جيدة على الرغم من أن الثنائي متفقان في الكثير من الأمور خلال اجتماعات لجنة الأندية الأوروبية.

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ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الخليفي سبق له التعنت أكثر من مرة في بيع لاعبين آخرين لبرشلونة مثل ماركينيوس وتياجو سيلفا وآنخيل دي ماريا وأدريان رابيو بالإضافة إلى رده العنيف والشديد على محاولات برشلونة لضم ماركو فيراتي قبل موسمين عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقد نيمار في صيف 2017.



وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت أن شرط باريس سان جيرمان للموافقة على إعارة نيمار يكمن في القيمة الخاصة بشراء النجم البرازيلي في الموسم المقبل، حيث يسعى باريس سان جيرمان للاستغناء عن نيمار مقابل مبلغ قد يصل إلى 220 أو 250 مليون يورو.



وألمحت التقارير الفرنسية أن برشلونة قدم عرضه إلى باريس سان جيرمان والذي طلب فيه استعارة نيمار مقابل 15 أو 20 مليون يورو مع إدراج بند يسمح للبلوجرانا ضم النجم البرازيلي نهائياً في الموسم المقبل مقابل 150 مليون يورو كحد أقصى.



وذكرت التقارير الفرنسية أن نيمار يعتبر اسما بارزا في سوق الانتقالات الصيفية خاصة مع ارتباطه الكبير برحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف وسط أحاديث عن إمكانية عودته إلى برشلونة أو رحيله إلى ريال مدريد