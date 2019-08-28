رياضة | ميتشو يدرب لاعبي الزمالك على ركلات الترجيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يدرب لاعبي الزمالك على ركلات الترجيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بختام مران الابيض اليوم بالتدريب على ركلات الجزاء الترجيحية، تحسبا لوصول الفريق الى لعب ركلات الجزاء.

وحرص الجهاز الفني للفريق على الخضوع لبعض الفقرات التدريبية، شملت التمرين على ركلات الجزاء، والتصويب من خارج المنطقة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمستوى البدني للاعبين قبل مواجهة اليوم أمام المقاصة.

وشهد معسكر فريق الزمالك بمدينة برج العرب حالة من القلق بسبب وجود احمد حسام ميدو على رأس القيادة الفنية للفريق الفيومي.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض بتوجيه رسائل تحذيرية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة المرتقبة في بطولة كأس مصر، حيث أشار إلى بعض نقاط القوة والضعف بالمنافس بعد مشاهدة مجموعة كبيرة من المباريات لمصر للمقاصة.

وحذر الجهاز المعاون المدير الفني الصربي، من معرفة ميدو كل كبيرة وصغيرة تخص فريق الزمالك باعتباره مدرب الفريق سابقا، وتحليله لمباريات الزمالك في الدوري المصري خلال الموسم الماضي.

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ويواجه فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وقد أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، والمقرر لها غد الاربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كأس مصر ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .



وضمت القائمة الزمالك :

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد.

وفي سياق آخر تلقى ايمن حفني لاعب الفريق الابيض ثلاثة عروض من اندية المقاولون العرب، والإسماعيلي، ومصر للمقاصة من اجل الرحيل عن صفوف الفارس الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب خروجه من التشكيل الأساسي للزمالك خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد حفني جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب مباراة مصر للمقاصة، من اجل إنهاء الاتفاق على رحيله بشكل نهائي، بعد ان ابدى حفني رغبته النهائية في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.