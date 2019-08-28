رياضة | موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة رابط مباشر ON SPORTS

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تتجه أنظار متابعي كرة القدم في مصر يوم الأربعاء نحو ملعب برج العرب، حيث موعد مباراة الزمالك والمقاصة في دور ربع النهائي ببطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، حيث وصل نادي مصر المقاصة إلى هذا الدور بعد فوزه على نادي وادي دجلة في دور 16 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في حين وصل الزمالك إلى هذا الدور بعدما تغلب على حساب نادي الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون مقابل.

وشاءت الأقدار بأن يكون موعد مباراة الزمالك والمقاصة، هو الموعد الأول للمدرب "أحمد حسام ميدو" المدير الفني لنادي مصر المقاصة، أمام فريقه السابق نادي الزمالك، والذي يأتي هو الآخر بمدرب جديد وهو الصربي ميتشو، والذي قاد القلعة البيضاء في مباراة واحدة فقط، وهي مباراة ديكادها، والتي إنتهت بفوز الزمالك بسداسية نظيفة.

موعد مباراة الزمالك و المقاصة في كأس مصر

بالحديث عن موعد مباراة الزمالك والمقاصة في دور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، فمن المتوقع بأن تنطلق المباراة عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة مساء يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري، ويسعى الزمالك خلال هذه المباراة لتحقيق الإنتصار والعبور إلى دور نصف النهائي، ولكن المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو لن يكون صيد سهل لأبناء ميت عقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

وبعدما تحدثنا عن موعد مبارة الزمالك ومصر المقاصة، جاء الوقت للحديث عن القنوات الناقلة لهذه المباراة المرتقبة في دور ربع النهائي ببطولة كأس مصر 2019، وحيث من المؤكد بأن تكون مباراة الزمالك والمقاصة منقولة عبر عدة قنوات مصرية، وهي قناة ”أون سبورت“ وكذلك قناة “نايل سبورت“ بالإضافة إلى قناة ”تايم سبورت“.

عودة طارق حامد قبل موعد مباراة الزمالك والمقاصة

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كشفت تقارير صحفية، بأن الفارس الأبيض قد تلقى أخبار سارة قبل موعد مباراة الزمالك والمقاصة، حيث عاد لاعب خط وسط الفريق طارق حامد إلى التدريبات، وذلك بعدما اللاعب يعاني من إصابة خلال الفترة الأخيرة منعته من المشاركة مع الفريق في مباريات الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

من المتوقع بان يتم ميتشو على بعض الأسماء الجديدة خلال مباراة الزمالك والمقاصة في بطولة كأس مصر، ولذا فإن البعض يتوقع بأن تكون تشكيلة الفريق على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبد الشافي.

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي

في خط الوسط الهجومي: عبد الله جمعة وشيكابالا وأشرف بنشرقي.

وفي خط الهجوم: عمر السعيد.أو مصطفى محمد