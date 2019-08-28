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التفاصيل الكاملة لاجتماع إدارتي برشلونة وسان جيرمان لإنهاء صفقة نيمار

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من نادى برشلونة، إن صفقة انتقال النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى الفريق الكتالونى باتت قريبة، رغم عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين خلال اجتماع اليوم.



وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من عدم التوصل لاتفاق، إلا أن الصفقة أصبحت قريبة من برشلونة أكثر من أى وقت مضى، حيث يعتقد مسئولو البارسا أن الصفقة قد يتم إغلاقها قبل يوم الجمعة.

فى السطور التالية تفاصيل اجتماع برشلونة مع سان جيرمان للاتفاق على صفقة اللاعب البرازيلى ..

فى هذه المعلومات نكشف جميع مفاتيح الاجتماع الذى عقد فى باريس:

- تم تشكيل وفد من برشلونة برئاسة كارسار كارو، المدير التنفيذى للبلوجرانا؛ وخافيير بورداس، مدير منطقة كرة القدم وإريك أبيدال، المدير الرياضى، وأندريه كورى، مستشار النادى وصديق كبير لعائلة نيمار.

- تم تشكيل وفد من باريس سان جيرمان برئاسة البرازيلى ليوناردو، المدير الرياضى للنادى الباريسى؛ جمال بوراس مستشار للنادى، ووكيل أعمال اللاعب بينى زهافي.

-برشلونة وضع اثنين من العروض على الطاولة، أول عرض 150 مليون يورو يتم دفعه فى عام 2020، مع دفع حاليًا دفعة صغيرة (30/40 مليون يورو) فى وقت الصفقة، أما العرض الثانى هو تقديم 170 مليون يورو تدفع على دفعتين فى عامى 2020 و2021.

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- رفض باريس سان جيرمان رفضًا قاطعًا العرض الأول وهو 150 مليون يورو لأنه كان غير كافٍ.

- وافق باريس سان جيرمان على انتقال نيمار مقابل 170 مليون يورو (بدلاً من مبلغ 220 الذى طلبه فى الاجتماع الأول فى باريس)، ولكن دفعة واحدة فى عام 2020.

- حتى الوقت الحالى، لا يدخل أى لاعبون من برشلونة فى عملية كصفقات مقايضة ولكن لا يمكن استبعاد إمكانية تضمين عثمان ديمبلى فى الصفقة.

- على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائى، فقد تمت الموافقة بالفعل على سعر اللاعب (170 مليون يورو) ولكن لم يتم تحديد المواعيد النهائية للدفع.

- تبدأ كل الأطراف فى مواصلة التفاوض خلال الـ 24/48 ساعة القادمة.

- الهدف هو إغلاق الصفقة قبل يوم الجمعة.

- برشلونة لديه تفاؤل كبير لأن بالإضافة إلى ذلك، لديه اتفاق من نيمار، الذى يواصل الضغط على إدارة سان جيرمان من أجل الرحيل.

- انتقال نيمار إلى ريال مدريد شيء مستبعد تماما.