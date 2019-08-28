شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يعود من ألمانيا بعد رحلة علاج وتأهيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود كريم نيدفيد لاعب الأهلى من ألمانيا خلال الساعات القادمة، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التى يخوضها اللاعب هناك قبل استكمالها فى القاهرة تمهيدا للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر.

وأكد الطبيب الألماني المعالج لكريم نيدفيد أن شهر يفصل اللاعب عن العودة من جديد لتدريبات الأهلي، بعد تعافيه فى ذلك الوقت من إصابة الركبة.

واستقر مسئولو الأهلي على قيد نيدفيد برفقة الثلاثى محمد محمود وأحمد حمدى وسعد سمير فى الأماكن الشاغرة بالقائمة الحمراء.