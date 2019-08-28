شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن حكم مباراة الزمالك والمقاصة : مش مبسوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الحكم المقرر أن يدير مواجهة فريقه أمام المقاصة لم يحتسب هدفا شرعيا ضد الأهلى أمام حرس الحدود فى أحد اللقاءات.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" بتحفظ على حكم مباراتنا مع المقاصة، لم يحتسب هدفا شرعيا ضد الأهلى ، مش مبسوط من البداية".

وعلق مرتضى منصور على تطبيق تقنية الفار قائلا :" 100 مليون إيراد فيلم كريم عبد العزيز، كده البلد فيها فلوس، خلاص هاتوا الفار".

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ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر بطاقم تحكيم مصرى بقيادة محمد معروف.

وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد، بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.