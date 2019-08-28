شكرا لقرائتكم اليوم..الانتاج الحربى يواجة أسوان ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى الخامسة عصر اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار نظيره أسوان ودياً على ستاد المصانع الحربية فى إطار الاستعداد للموسم الجديد . وحقق فريق الانتاج الحربي الفوز علي نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصرالاحد الماضى على ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد وانتهت المباراة الودية في شوطيها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ووافق الإنتاج الحربي علي لعب ركلات ترجيح نظرا لارتباط بتروجت بمباراة كأس مصر Advertisements وكان الإنتاج الحربى قد واجه سيراميكا كليوباترا ودياً مساء الخميس الماضى وفاز عليه بهدفين دون رد وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق . 4

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