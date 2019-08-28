إنتر ينهي الاتفاق علي استعارة سانشيز من مان يونايتد

الموجز



اصبح انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، إلى إنتر ميلان، على سبيل الإعارة، قريبًا أكثر من أي وقتٍ مضى.

وكتب موقع "سكاي إيطاليا" .. "الصفقة انتهت الآن.. فقط يتبقى الإعلان الرسمي"

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واقترح إنتر ميلان دفع حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني صافي من راتب اللاعب، والذي بلغ العام الماضي 12 مليونا (قبل خفض 25% من قيمة العقد، بعد فشل التأهل لدوري الأبطال)، في حين سيتم دفع الجزء المتبقي من قبل الشياطين الحمر.

ومن المتوقع ان يتوجه سانشيز إلى مدينة ميلانو اليوم الأربعاء من أجل التوقيع الرسمي على عقود الإعارة.