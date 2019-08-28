شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحفظ على حكم مباراة المقاصة: لم يحتسب هدف صحيح ضد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الحكم محمد معروف المقرر أن يدير مواجهة فريقه أمام المقاصة لم يحتسب هدفا شرعيا ضد الأهلى أمام حرس الحدود فى أحد اللقاءات بالدورى.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، "أتحفظ على حكم مباراتنا مع المقاصة، لم يحتسب هدفا ضد شرعيا ضد الأهلى ، مش مبسوط من البداية".

وعلق مرتضى منصور على تطبيق تقنية الفار،" 100 مليون إيراد فيلم كريم عبد العزيز، كده البلد فيها فلوس، خلاص هاتوا الفار".

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ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر بطاقم تحكيم مصرى بقيادة محمد معروف.

وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد، بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.