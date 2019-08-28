شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: مصطفى محمد بلدوزر الزمالك الجديد.. وأنتظر فرصة قيادة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تشهد الفترة المقبلة تألق غير مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، خاصة وإنه يمتلك مقمومات المهاجم السوبر.
أضاف طارق السيد فى تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة على القناة الأولى، أن مصطفى محمد سيكون مثل عمرو زكى "البلدوزر" وسيحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأبيض.
وعن وجهته المقبلة، قال طارق السيد إنه تلقى العديد من العروض من بعض الاندية لقيادتها فنيًا إلا إنه ينتظر عرض يناسبه، مشيرًا إلى ان هدفه ان يكون مديرًا فنيًا لنادى الزمالك فى المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق السيد: مصطفى محمد بلدوزر الزمالك الجديد.. وأنتظر فرصة قيادة الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.