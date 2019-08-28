شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة ألميريا العاشرة بضم لاعب روما والان مع التفاصيل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن نجاح فريقه في حسم الصفقة العاشرة، وذلك في إطار تدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏اللاعب الدولي الكرواتي أنتي كوريتش .. ٢٢ عاما .. قادما من نادي روما الإيطالي بنظام الاعارة مع خيار الشراء .. الصفقة العاشرة Advertisements

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