رسمياً.. الأهلي يضم لوكاس ليما مقابل 6.5 مليون يورو

Advertisements

رسميا.. الأهلي يضم لوكاس ليما مقابل 6.5 مليون يورو

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

حصل نادي أهلي جدة السعودي، على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من نانت الفرنسي، بعقد مدته ثلاث مواسم.



وتكفل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول في النادي الأهلي بمبلغ 6.5 مليون يورو قيمة صفقة الظهير الأيسر البرازيلي .

وانضم البرازيلي ليما إلى نانت في أغسطس 2016 قادمًا من نادي أروكا البرتغالي مقابل ما يزيد قليلًا عن مليون يورو، وأصبح واحدًا من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في الدوري الفرنسي.

Advertisements

وشارك ليما مع نانت في 117 مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالها أربعة أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة، كما برز كواحد من أهم عناصر تشكيلة فريق نانت.

وخاض لوكاس ليما في الموسم الماضي 34 مباراة في الدوري البرازيلي سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

ونفى لوكاس ليما لاعب سانتوس البرازيلى فى وقت سابق جميع الأقاويل التى انتشرت فى الأسبوع الماضى حول توقيعه لفريق برشلونة الإسبانى وانضمامه للفريق فى يناير المقبل بعد نهاية تعاقده مع سانتوس وانتهاء الدورى البرازيلى.