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قرار مفاجئ من إدارة النصر السعودي عقب لقاء السد القطري

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أقدم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، على اتخاذ قرارًا مفاجئًا جديدًا، عقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع السد القطري، في دوري أبطال آسيا.



وفاز النصر، بهدفين مقابل واحد على السد القطري، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لعدد من التقارير الصحفية، قرر مجلس إدارة النصر، تأجيل توقيع عقد إعارة صالح آل عباس، مهاجم الفريق الأول إلى أبها.

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وأشارت التقارير، إلى أن هذا القرار، يأتي في ظل استحالة مشاركة عبدالفتاح آدم، مع النصر، في دوري أبطال آسيا، ومع النقص العديد في خط الهجوم.

جدير بالذكر أن إدارة النصر، كانت قد أعلنت قبل مباراة السد، موافقتها على إعارة آل عباس، إلى أبها، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

واضطر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، إلى إشراك آل عباس في التشكيل الأساسي أمام السد، نظرًا لإصابة المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله.

وانضم آل عباس، إلى نادي النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف نجران.