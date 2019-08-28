بالصور.. 33 حالة إسعافية خلال مواجهة الاتحاد والهلال

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر، 33 حالة خلال تغطيتها لمباراة الاتحاد والهلال على ملعب الجوهرة ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.



وانتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي، ولم ينجح هجوم الفريقين في تسجيل أي أهداف من الفرص التي سنحت لهما، لتنتهي المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بدون أهداف.

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