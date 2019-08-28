الحسم في الرياض

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

اكتفى الاتحاد وضيفه الهلال بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال آسيا مساء أمس (الثلاثاء) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

ظهر الشوط الأول بسيطرة متبادلة من الفريقين، هدد الاتحاد أولاً برأسية زياد المولد، ورد قوميز بتسديدة فوق العارضة، وتسديدة أخرى من سالم الدوسري صدها فواز القرني على دفعتين، ورد خمينيز بتسديدة أرضية تجاوزت عبدالله المعيوف ولكن لحقها المدافع عبدالله الحافظ، وفي الدقيقة 42 تألق فواز القرني وأمسك بتسديدة سالم الدوسري بصعوبة.

وفي الشوط الثاني، سيطر الهلال على مجريات اللعب وسط تراجع لاعبي الاتحاد رغم أن الفرص الاتحادية كانت أخطر حيث أضاع رومارينهو فرصة سهلة بعد أن أراد أن يتلاعب بالدفاع ولكنه لم يسيطر على كرته، وبعد ذلك سدد فيلانويفا كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصدى لها المعيوف بقدمه، وكاد الهلال يخطف المباراة في الدقائق الأخيرة لا سيما فرصة قوميز عندما تلاعب بالدفاع وسدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع زياد الصحفي وسط مطالبات بركلة جزاء، وبعد 3 دقائق «وقت بدل ضائع» أعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل السلبي. وبذلك يضرب الفريقان موعداً جديداً (الثلاثاء) 17 سبتمبر لخوض لقاء الإياب على استاد جامعة الملك سعود بالرياض لتحديد المتأهل لدور الـ4.1