شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق يبعد المالكي وروما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) @almas_adel يخضع الثنائي عبدالإله المالكي ورومارينهو للراحة والعلاج الطبيعي عقب تعرضهما لشد عضلي أسهم في عدم إكمالهما المباراة، واضطر المدرب سييرا لإجراء تغييرين للإسهام في توازن الفريق الاتحادي خلال مجريات المباراة، وحرص على الخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام الهلال وتأجيل الحسم لمواجهة الإياب. ومن المتوقع أن يريح سييرا المالكي ورومارينهو في مباراة العهد اللبناني (السبت) القادم في بيروت، ضمن إياب دور الـ16 في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

يخضع الثنائي عبدالإله المالكي ورومارينهو للراحة والعلاج الطبيعي عقب تعرضهما لشد عضلي أسهم في عدم إكمالهما المباراة، واضطر المدرب سييرا لإجراء تغييرين للإسهام في توازن الفريق الاتحادي خلال مجريات المباراة، وحرص على الخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام الهلال وتأجيل الحسم لمواجهة الإياب. ومن المتوقع أن يريح سييرا المالكي ورومارينهو في مباراة العهد اللبناني (السبت) القادم في بيروت، ضمن إياب دور الـ16 في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

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