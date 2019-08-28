الشلهوب محبوب الكل

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) لقطة إيجابية مثيرة وممتعة لكافة الجماهير

لقطة إيجابية مثيرة وممتعة لكافة الجماهير الرياضية ، وتحديداً لحظة دخول قائد الهلال الموهوب محمد الشلهوب الذي تلقى تحية جماهيرية كبيرة من كافة محبي الجماهير الاتحادية والهلالية الحاضرين في مدرجات «الجوهرة». يذكر أن الجماهير الاتحادية صفقت للمحبوب الشلهوب بحفاوة كبيرة، دليلا على أن قائد الفريق الأزرق يملك محبة جماهيرية كبيرة، وقدراً عالياً في قلوب كافة الجماهير الرياضية بمختلف ميولها، وأن محبة هذا النجم ليست محصورة على الجماهير الهلالية فقط.

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