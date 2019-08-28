داكوستا يصدم سييرا

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تلقى مدرب فريق الاتحاد سييرا ضربة موجعة بتعرض المدافع المغربي مروان داكوستا لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ خلال التدريبات، إذ خضع داكوستا لفحوصات طبية أثبتت حاجته للعلاج لمدة تراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، وبذلك سيغيب عن المشاركة مع الفريق الاتحادي في مباراة العهد اللبناني السبت القادم في بيروت ضمن مباريات إياب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية العربية، وأيضا سيغيب عن لقاء ضمك بجدة يوم 13 من شهر سبتمبر القادم ضمن مباريات الجولة الـ3 من دوري كأس الأمير تلقى مدرب فريق الاتحاد سييرا ضربة موجعة بتعرض المدافع المغربي مروان داكوستا لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ خلال التدريبات، إذ خضع داكوستا لفحوصات طبية أثبتت حاجته للعلاج لمدة تراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، وبذلك سيغيب عن المشاركة مع الفريق الاتحادي في مباراة العهد اللبناني السبت القادم في بيروت ضمن مباريات إياب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية العربية، وأيضا سيغيب عن لقاء ضمك بجدة يوم 13 من شهر سبتمبر القادم ضمن مباريات الجولة الـ3 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ومن المتوقع أن تكون عودته للمشاركة مع الفريق الاتحادي أمام الهلال بجدة يوم السبت 21 من الشهر نفسه، ضمن مباريات الجولة الـ4 في الدوري. وانخرط داكوستا في برنامج تأهيلي بمقر النادي بدءا من يوم الإثنين الماضي تحت إشراف الجهاز الطبي. ولن يتمكن المدافع داكوستا من المشاركة مع المنتخب المغربي في المباراتين الوديتين أمام بوركينافاسو والنيجر في شهر سبتمبر القادم، رغم تلقي نادي الاتحاد طلبا من الاتحاد المغربي في وقت سابق لانضمام اللاعب لمعسكر منتخب بلاده في أيام «فيفا».



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