شكرا لقرائتكم خبر عن «الكونغرس» في حضن الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

في كل مرة تمثل المواقف السعودية الداعمة لأشقائها في مختلف المجالات والمحافل حجر الزاوية والقاعدة التي تستند عليها في علاقتها مع جيرانها وحلفائها، تقابل ذلك نكسات متتالية لقطر التي دأبت على وضع العراقيل وإحاكة الدسائس لأغراض دنيئة.

ونجحت صلابة موقف المملكة ممثلة في الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في تعزيز موقف دولة الكويت، وإقناع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية والجمعية العمومية باختيارها لاستضافة الكونغرس الآسيوي 2020، بعد مساع قطرية لدعم كوريا الجنوبية لاستضافة الحدث إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل كما تبوء كل مرة.

وتداولت مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي الصورة النهائية للتصويت الذي جرى في المكتب التنفيذي الآسيوي لاستضافة كونغرس 2020 بين الكويت وكوريا الجنوبية، والذي صادقت عليه الجمعية العمومية بالإجماع، إذ صوتت دول السعودية وعمان والعراق ولبنان وإيران وماليزيا والهند واليابان ونيبال وأفغانستان وباكستان للكويت، فيما رشحت قطر وتايبيه كوريا الجنوبية، وجاء موقف مكاو محايدا.

من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاءالله السلمي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي بمناسبة نجاح اجتماع الجمعية العمومية الـ22، وللكويت استضافتها اجتماعات الجمعية العمومية القادمة.

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وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد استحقاقا مهما يليق بمكانة وقيمة الإعلام الرياضي الكويتي والخليجي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي كان ولا يزال مساندا وداعما لاستضافة الكويت الشقيقة لهذا الحدث المهم، وسيضع كافة الإمكانات تحت تصرف الإخوة الزملاء في جمعية الإعلام الرياضي الكويتي والاتحاد الآسيوي لإنجاح هذا التجمع الصحفي المهم على أرض دولة الكويت.

ومثل الكويت في الاجتماع الذي استضافته كوالالمبور رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي، وعضوية محمد الصالح، وديما خالد، وسعود سعد البلاد. وقدم وفد الكويت ملف استضافة اجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي الذي سيقام في العام القادم 2020، والذي تنافست عليه دول الإمارات وكوريا الجنوبية ونيبال.

وأكد عضو وفد الكويت محمد الصالح في تصريح إعلامي أنه تم إعداد ملف شامل لاستضافة اجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية 2020، الذي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالإمكانات التي تقدمها دولة الكويت من أجل ضمان نجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف المرجوة للدول الآسيوية في ما يخص الارتقاء بالصحافة الرياضية.

من جهة ثانية، اشتعل موقع التواصل الاجتماعي «توتير» تحت هاشتاق #كونغرس_الاتحاد_الآسيوي_كويتي، إذ قدم آلاف المتبعين شكرهم للمملكة العربية السعودية على موقفها الثابت مع دول الخليج بشكل عام والكويت على وجه الخصوص، بعد مساهمتها في دعم الكويت في استضافة الكونغرس الآسيوي، فيما صبوا جام غضبهم على «قطر» والمؤيدين لها والتي وصفوها في الكثير من الردود بالدولة الخائنة والغدارة التي تخون المواثيق ولا تحفظ حق الجيرة.