شكرا لقرائتكم خبر عن ليما يقوي دفاع الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أنهت إدارة النادي الأهلي التوقيع مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما، قادماً من نادي نانت الفرنسي، في صفقة انتقال تجاوزت الـ6 ملايين يورو للنادي الفرنسي لمدة 3 سنوات، بعد أن كثّفت إدارة النادي تحركاتها خلال الأيام الماضية من أجل حسم هذا الملف قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية التي تعيشها الكرة السعودية ، التي تنتهي بنهاية 31 أغسطس الجاري.

وتشير المصادر إلى أن اللاعب سيتقاضى مليوني يورو للموسم الواحد مع الأهلي، وتؤكد أن النادي الفرنسي اضطر للموافقة على العرض القوي والكبير بسبب رغبة اللاعب القوية في قبول العرض المغري من النادي الأهلي الذي أكده بغيابه عن تدريبات الفريق اليومين الماضيين، إشارة منه إلى رغبته في مغادرة الفريق الفرنسي والانضمام للفريق الأهلاوي.

الجدير بالذكر أن ملف البرازيلي لوكاس ليما اقتحم ملفات الأهلي، منذ أكثر من أسبوع إلى جانب ملف البرازيلي رينالدو الذي كانت إدارة النادي تسعى جاهدة من أجل جلبه من ساوباولو البرازيلي.

وكان ليما قد انضم إلى نانت موسم 2016 قادمًا من أروكا البرتغالي، وأصبح أحد أفضل اللاعبين في تلك الخانة في الدوري الفرنسي.