شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: مونديال اليد يجسد ريادة المملكة رياضيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف على ما يشهده القطاع الرياضي في المملكة من قفزات نوعية أسهمت في ترسيخ اسم المملكة عاليا في جميع المحافل الرياضية ، بفضل الدعم السخي واللامحدود من القيادة.

وأشار خلال استقباله رئيس هيئة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل، إلى أن المملكة بفضل التجهيزات والإمكانات المادية وقبلها البشرية، قادرة على تنظيم واستضافة البطولات والمنافسات الرياضية المختلفة، وهي بفضل النهضة التي تشهدها تنظم في كل عام العديد من الفعاليات والمنافسات الرياضية، فضلا عن أنها عضو فاعل في مختلف المنظمات والاتحادات الدولية التي تعنى بالرياضة، مبينا أن المملكة سباقة في مجال الرياضة باستضافتها وإطلاقها عددا من البطولات الإقليمية والعالمية، مردفا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم وجود قيادة حكيمة تدعم القطاع الرياضي، ووجود كوادر وطنية قادرة ومؤهلة، مؤكدا أن إقامة بطولة العالم للأندية لكرة اليد واحد من الشواهد الكثيرة على ريادة وتقدم المملكة في هذا المجال.

من جانبه، عبر الفيصل عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على ما يبذله من جهود حثيثة لتسهيل إقامة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وغيرها من المناسبات والفعاليات التي تستضيفها المنطقة، مؤكدا أن أندية المنطقة الشرقية سباقة ومميزة، بفضل ما تحظى به من دعم ومتابعة. كما أشار إلى أن المملكة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة، ستسعى لاستقطاب مختلف الفعاليات والمنافسات الرياضية، سواء على الصعيد الإقليمي أو القاري أو الدولي، فالمملكة تملك كافة الإمكانات التي تؤهلها لذلك.