شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يطلب 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيل كهربا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه سيطلب 100 مليون جنيه تعويضا، في شكواه للمحكمة كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه سيطلب 100 مليون جنيه تعويضا، في شكواه للمحكمة الرياضية الدولية، عن رحيل محمود عبدالمنعم «كهربا» لنادي أفيس البرتغالي رغم ارتباطه بعقد مع القلعة البيضاء. وكان محمود كهربا رحل عن الزمالك إلى أفيس البرتغالي مستندا إلى عدم توثيق عقده باتحاد الكرة. وأكد مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية (الثلاثاء)، أن فائض ميزانية الزمالك في العام الحالي وصل إلى 170 مليون جنيه.



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