شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية «فيفا» تختار الأسماء المرشحة لقيادة منتخب مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) تختار اللجنة الخماسية المعينة من «فيفا» لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصرية، برئاسة عمرو الجنايني اليوم (الأربعاء)، الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الوطني. تختار اللجنة الخماسية المعينة من «فيفا» لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصرية، برئاسة عمرو الجنايني اليوم (الأربعاء)، الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الوطني. ورشح عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة لاعب الأهلي السابق عماد متعب لمنصب مدير المنتخب بالجهاز الفني الجديد، بينما يفضل عضو اللجنة المؤقتة محمد فضل، كابتن الأهلي السابق حسام غالي. ويعد الثلاثي حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن الأقرب لشغل منصب المدير الفني، إضافة إلى الرباعي طارق مصطفى وأحمد حسام ميدو وعبدالظاهر السقا وحمادة صدقي في منصب المدرب العام، وعماد متعب ومحمد شوقي وحسني عبد ربه في مركز المدرب المساعد، وعصام الحضري الأبرز لمنصب مدرب حراس المرمى.



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