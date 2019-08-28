شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يناقش تقارير مشاركة المنتخبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة اجتماعا له ظهر اليوم (الأربعاء) بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل الأولمبي في العاصمة الرياض، برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين، وحضور أعضاء مجلس الإدارة. ويأتي أهم ما سيطرح على طاولة الاجتماع مناقشة تقارير مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولة الآسيوية للمنتخبات تحت 21 سنة التي أقيمت أخيرا في مينمار، والبطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات الرجال والناشئين التي أقيمت في سلطنة عمان، وآخر استعدادات منتخب الناشئين للمشاركة في البطولة العربية الـ15 المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر الشهر القادم.

كما سيتم استعراض استعدادات الموسم الرياضي الجديد لبطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى والفئات السنية.

وكان الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حدد فترة استقبال أسماء اللاعبين المتقدمين للانتقال التي تنتهي يوم 12 سبتمبر، على أن يتم إعلان أسماء اللاعبين للانتقال خلال الفترة من 13 إلى 14/ 9 /2019.