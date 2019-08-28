شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدهناء يفتح ملف الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

فتح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الوطني خالد العطوي ملف الاستعدادات للمواجهة التي تجمع فريقه مع نظيره الأهلي (السبت) القادم، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الاتفاقي كسب فريق الوحدة في أولى مبارياته بهدفين دون مقابل سجلهما فواز الطريس ونعيم سليتي.

Advertisements

وركز مدرب الفريق خالد العطوي خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي للاعبين، إضافة إلى تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية ومن ثم عمل مناورة بين اللاعبين.

من جانبه، بدأ لاعب الوسط فيصل الغامدي برنامجه التأهيلي الانفرادي مع المعد البدني، ومن المنتظر أن يواصل التدريب المتدرج دون احتكاك لعدة أسابيع إضافية حتى التئام الكسر، قبل التصريح له بالعودة للتدريبات الجماعية مع الفريق.

من جهة أخرى، طالبت الجماهير الاتفاقية لاعبيها بالتركيز خلال المرحلة القادمة، وحصد أكبر عدد من النقاط من أجل التواجد ضمن الأربعة الكبار على أقل تقدير والظهور بمستوى مميز يليق باسم الاتفاق، خصوصا أن الفريق لم يقدم المستوى المأمول منه خلال الموسم الماضي.