شكرا لقرائتكم خبر عن جوليانو: سعادتي أكثر بأداء فريقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) @falahsport أبدى اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا سعادته بالنتيجة التي تحققت على السد 2/‏1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. أبدى اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا سعادته بالنتيجة التي تحققت على السد 2/‏1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وقال: «أنا جدا سعيد، وسعادتي ليست مرتبطة بالنتيجة فقط بل من أجل الأداء الذي ظهر به فريقنا، إذ أظهرنا شخصيتنا المعروفة ولم نغير من طريقة لعبنا رغم التأخر بالنتيجة وتمكنا من العودة بشكل ممتاز ولم نتأثر بأي غياب، وهذا المستوى يمنحنا الثقة في لقاء الإياب في الدوحة».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوليانو: سعادتي أكثر بأداء فريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.