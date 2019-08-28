شكرا لقرائتكم خبر عن السهلي.. «جا يطل غلب الكل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) قدم مهاجم الرائد محمد السهلي أداءً مميزاً في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير قدم مهاجم الرائد محمد السهلي أداءً مميزاً في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتحاد، رغم أنها المشاركة الأولى له مع فريقه الرائد، إلا أنه أظهر ثقة كبيرة أمام المدافعين ولم تكن لديه الرهبة من الجماهير الاتحادية الكبيرة، مما يؤكد على أنه نجم قادم بقوة في كرة القدم السعودية وكانت إدارة الرائد قد تعاقدت مع السهلي هذا الموسم لمدة 3 سنوات قادماً من نادي القيصومة، ويبدو أن إدارة الرائد لم تقدم على توقيع عقد طويل معه، إلا أن لديه المعرفة الكاملة بنجوميته، وما يملكه من موهبة كروية، وكان المدرب الوطني الكبير محمد الخراشي هو من ألمح إلى هذا النجم وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في يونيو 2017، عندما كتب «من سيكسب الموهوب لاعب القيصومة محمد السهلي؟ مهاجم وهداف موهوب، هل يرتدي شعاراً شبيهاً بشعار ناديه الحالي؟ يستاهل ويستاهلون» ومع هذه النجومية التي ظهر عليها السهلي إلا أنه يجب عليه أن يعلم تماماً أن الوصول إلى القمة صعب ويحتاج إلى مجهود كبير وعمل احترافي متكامل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السهلي.. «جا يطل غلب الكل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.