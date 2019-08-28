شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: جريشة كان عليه الاعتذار للجميع وليس لنادى معين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن الفيديو الذى تم تداوله عبر صفحات "السوشيال ميديا" عن اعتراف الحكم الدولى جهاد جريشة بركلة جزاء للنادى الأهلى أمام بيراميدز فى مواجهة الكأس التى انتهت بخسارة الأحمر بهدف دون رد وتوديعه للبطولة.

أضاف "تيجانا" خلال حلوله ضيفًا على برنامج الزمالك اليوم :" كان من المفترض أن يعتذر جريشة فى كل الحالات وليس لنادى معين".

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تابع يوسف :" جريشة حرمنا من 3 ركلات جزاء فى مباراة طلائع الجيش وأخرى أمام المقاصة ولم يعتذر".

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر.