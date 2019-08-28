شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: ميتشو مدرب كبير ويناسب الزمالك وهذه نصيحتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأبيض يمتاز "بالتكتيك" والشخصية وهو ما كان يفتقده الأبيض خلال السنوات الماضية.

أضاف "تيجانا" خلال حلوله ضيفًا على برنامج الزمالك اليوم أن ميتشو مدير فنى كبير موضحا أنه يجب عدم الاستعجال فى الحكم عليه مؤكدا أنه مع مرور الوقت ستظهر بصمته مع الفريق.

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وتابع يوسف : " ميتشو من أول يوم فرض شخصيته على الفريق لكن الطبيعى أن التكتيك وتطبيق بعض الجمل في التدريبات ثم في المباريات سيأخذ وقت".

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر.