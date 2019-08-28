شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: حسام غالى سبب رحيلى عن الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة صدقى المدير الفنى السابق للجونة إن حسام غالى مدير الكرة سبب رحيله عن الفريق الساحلى فى نهاية الموسم المنقضى وعدم استكمال مهمته.

أضاف صدقى فى تصريحات تلفزيونية أنه له طريقة عمل معينة من الوارد أنها لم تروق لإدارة الجونة موضحا أنه كان هناك تدخلات إدارية في عمه، وليست فنية وأثرت بشكل سلبي على الفريق".

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تابع : "كان هناك خصومات كبيرة جدًا على بعض اللاعبين خارج اللائحة، أعترضت عليها وتم تطبيقها، ولست مقتنع بها وأنا المدير الفني وكانت تطبق عقوبات بالإيقاف دون الرجوع إلى وهذا يضر بمصلحة الفريق وأعترضت على ذلك".

أكمل : "حسام غالي مدير الكرة فرض عقوبات مادية على بعض اللاعبين بالجونة وهذا من أسباب رحيلى، وأحمد حسن أوكا رحل عن الفريق بسبب هذا الخصم وهذا أثر على الفريق".