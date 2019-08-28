شكرا لقرائتكم أمير توفيق ينهي التعاقد مع المدرب الجديد للأهلى خلال ٤٨ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر وثيق الصله بـ محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي المفوض في الشأن الكروي، أن أمير توفيق ينهي الإتفاق علي كل بنود عقد المدرب الأجنبي ويتابع معه على مدار الساعة لمناقشة البنود والشروط والوصول لصيغه نهائية قبل التوقيع.

أضاف المصدر نفسه، أنه لا صحة لما يتردد عن وجود أمير فى أوروبا للبحث عن مدرب، مؤكدا أن الإعلان عن العقد وإنهاء التعاقد قد ينتهي خلال ٤٨ساعة ساعة، أو ثلاثة أيام علي أقصي تقدير.

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وتابع المصدر :"أما عن بقاء أمير لمدة خارج البلاد، وتفسير ذلك بأن مرحلة البحث لازالت جارية عن المدرب فهذا غير صحيح، خاصة أن أميرلديه تكليف آخر بشأن المهاجم الأفريقي وبيع أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.