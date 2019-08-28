شكرا لقرائتكم تيجانا: كهربا خسر كتير والزمالك لن يقف على أحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمود عبد المنعم كهربا خسر كثيرا بطريقة رحيله عن الفريق الأبيض.

أضاف "تيجانا" خلال حلوله ضيفًا على برنامج الزمالك اليوم أن كهربا خسر كثيرا، خاصة أن طريقة رحيله ليست جيدة في حق الأبيض، موضحا أن الزمالك لن يقف على أحد.

تابع تيجانا :" هو طارق حامد ابن الزمالك؟ لكن ما يقدمه يجعلنا نرفعه فوق الرؤوس وشيكابالا ابن النادي كان بيموت نفسه عشان يرجع ".

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وتحدث تيجانا عن أيمن حفنى قائلا :" أنا لو مكان أيمن حفني اختار موسم ألعب فيه مع فريق محترم وعلى سبيل الإعارة".

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر.