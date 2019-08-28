شكرا لقرائتكم وادى دجلة يواجة شقيقة أرجوتليس اليونانى ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الأربعاء، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مباراة ودية أمام فريق أرجوتليس اليونانى الذى يرأس إدارته ناديم ماجد سامى، نجل ماجد سامى رئيس النادى الدجلاوى، على استاد بترو سبورت، فى إطار استعداد الفريقان للموسم الكروى الجديد.

واتفق مسئولو الفريقان دجلة وأرجوتليس اليونانى، على أن تكون المباراة الودية مقسمة لـ ثلاثة أشواط، بهدف منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة وتجربة بعض الخطط الفنية مع تحسين الحالة البدنية والفنية للفريق، قبل الموسم الكروى الجديد المقرر انطلاقه يوم 19 سبتمبر المقبل.

يذكر أن الفريق اليونانى، وصل إلى مصر، يوم الأحد الماضى من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق بمنتجع دجلة بالعين السخنة، قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، ومن المقرر أن يخوض الفريق اليونانى الذى كان يقوده تاكيس جونيس المدير الفنى الحالى لفريق دجلة، 3 مواجهات ودية خلال معسكر إعداده، حيث سيواجه دجلة اليوم، ثم منتخب السويس يوم 31 من الشهر الجارى فى السخنة، ثم مواجهة فريق دبى الإماراتى على ملعب الدفاع الجوى يوم 3 سبتمبر المقبل.

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واشاد الجهاز الفنى لفريق أرجوتليس اليونانى واللاعبون بأجواء معسكر الإعداد المقام حاليًا فى مصر، مؤكدين أنهم وجدوا كافة سبل نجاح المعسكر متوفرة وهو ما سيساهم فى نجاحه بشكل كبير.

على صعيد متصل، يدرس الجهاز الفنى لدجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، الدفع بالمهاجم المغربى عبد الكبير الوادى لاعب اتحاد طنجة المغربى، للمشاركة فى المباراة الودية أمام أرجوتليس اليونانى، من أجل تجربته ومشاهدته على أرض الواقع.

وكان عبد الكبير الوادى تنازل عن باقى مستحقاته المالية لدى فريقه اتحاد طنجة، من أجل خوض تجربة جديدة مع وادى دجلة، بداية من الموسم الكروى الجديد، وكشف مصدر بوادى دجلة، عن قام اللاعب بالتنازل عن مستحقاته المالية لاتحاد طنجة، قبل الوصول إلى القاهرة الأحد الماضى، تمهيدًا للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف وادى دجلة بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث اتفق مسئولو دجلة مع نظرائهم بالنادى المغربى على ضم اللاعب لمدة 3 سنوات مقابل 250 ألف دولار.