شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: أقول لحسن شحاتة "كفاية" وإيهاب جلال الأنسب للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح علاء عبد العال، المدير الفني السابق للداخلية، 3 أسماء لتدريب منتخب مصر بالفترة القادمة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أٌقبل على خلفية توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ16.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات تلفويونية: "أرى أن إيهاب جلال أو حسام البدري هما الأقرب لتدريب منتخب مصر بالفترة القادمة، وإيهاب الأنسب بينهم".

أضاف : "أقول لحسن شحاتة كفاية، فوضعه أكبر من تولي تدريب المنتخب، ويجب أن يتولى منصب داخل اتحاد الكرة وأتمنى أن لا يقلل من إسمه وتاريخه بتكرار تجربة تدريب المنتخب".