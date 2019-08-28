شكرا لقرائتكم ناشئين الكرة الطائرة يلتقى بيلاروسيا فى ربع نهائى بطولة العالم بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء منتخب ناشئين الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى نظيره البيلاروسى فى إطار ربع نهائى بطولة العالم المقامة فى تونس .
تأهل منتخب ناشئو الطائرة على دور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 ، بينما تأهل بيلاروسيا بالفوز بنفس النتيجة على التشيك .
جاء تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.
ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 .
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