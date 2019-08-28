شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: تلقيت أكثر من عرض خارجى والمقاولون لم يفاوضنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت اكثر من عرض تدريبي بالخارج ولكنه لم يرتقي لطموحاتي، فضلا ان العروض لا تستحق المغامرة والغربة.
واردف : تلقيت ايضا عروض للتدريب بالدرجة الثانية في مصر ولكن أرفض التدريب الا في الممتاز.
وتابع : بخصوص الحديث عن تدريب المقاولون العرب حال رحيل النحاس، علمت هذا من المواقع الالكترونية ولكن لم يتحدث معي اي مسئول.
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