شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: تلقيت أكثر من عرض خارجى والمقاولون لم يفاوضنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لأندية الداخلية وانبي، انه تلقى اكثر من عرض خارجي للتدريب.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت اكثر من عرض تدريبي بالخارج ولكنه لم يرتقي لطموحاتي، فضلا ان العروض لا تستحق المغامرة والغربة.

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واردف : تلقيت ايضا عروض للتدريب بالدرجة الثانية في مصر ولكن أرفض التدريب الا في الممتاز.

وتابع : بخصوص الحديث عن تدريب المقاولون العرب حال رحيل النحاس، علمت هذا من المواقع الالكترونية ولكن لم يتحدث معي اي مسئول.